Bi se lahko španska stanovanjska kriza zgodila tudi pri nas?

Do česa lahko privede stanovanjska kriza, smo lahko pred nedavnim videli v Španiji, kjer je premier Pedro Sánchez razpisal predčasne splošne volitve, potem ko je parlament zavrnil ukrepe za pomoč na stanovanjskem področju, ki jih je predlagala njegova manjšinska vlada. Španci so v zadnjih tednih od vlade zahtevali rešitve za dostopnost stanovanj in po državi izvedli množične proteste, potem ko je v javnosti završalo zaradi televizijskega posnetka deložacije 87-letne upokojenke Maricarmen Abascal v Madridu prejšnji mesec. Mimogrede, madridska zveza najemnikov je v sredo zvečer sporočila, da je gospa umrla. Protestniki so zahtevali dostopna stanovanja in ukrepe proti vse hujši stanovanjski krizi, s katero se skoraj 50-milijonska Španija že dlje sooča; po ocenah strokovnjakov v državi ...