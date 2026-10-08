Bi se lahko španska stanovanjska kriza zgodila tudi pri nas?

Slovenija ima podobno strukturo lastništva stanovanj kot Španija. Najemniški trg pri nas je precej nereguliran, cene stanovanj in najemnin pa letijo v nebo.
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Nova vlada napoveduje nov desetletni stanovanjski program, spodbude za uporabo obstoječega stanovanjskega fonda in praznih stanovanj, zagotavljanje zemljišč, izboljšanje dostopa do financiranja ter hitrejše izvajanje stanovanjskih projektov. Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec
Do česa lahko privede stanovanjska kriza, smo lahko pred nedavnim videli v Španiji, kjer je premier Pedro Sánchez razpisal predčasne splošne volitve, potem ko je parlament zavrnil ukrepe za pomoč na stanovanjskem področju, ki jih je predlagala njegova manjšinska vlada.
Španci so v zadnjih tednih od vlade zahtevali rešitve za dostopnost stanovanj in po državi izvedli množične proteste, potem ko je v javnosti završalo zaradi televizijskega posnetka deložacije 87-letne upokojenke Maricarmen Abascal v Madridu prejšnji mesec. Mimogrede, madridska zveza najemnikov je v sredo zvečer sporočila, da je gospa umrla.
Protestniki so zahtevali dostopna stanovanja in ukrepe proti vse hujši stanovanjski krizi, s katero se skoraj 50-milijonska Španija že dlje sooča; po ocenah strokovnjakov v državi ...
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