Big Bang prevzema srbski Gigatron, nastaja skupina s 550 milijoni prihodkov

Slovenski Big Bang krepi položaj na srbskem trgu. Z nakupom stoodstotnega deleža Gigatrona bo nastala ena največjih regionalnih skupin trgovcev s potrošniško elektroniko, ki bo zaposlovala več kot 1700 ljudi.

Družba Bidigital naložbe, matična družba Skupine Big Bang, se je z ustanoviteljem in direktorjem Gigatrona Vladanom Jankovićem dogovorila za nakup celotnega, stoodstotnega deleža podjetja. Posel morajo potrditi še pristojne agencije za varstvo konkurence.

S povezovanjem obeh družb bo nastala skupina z več kot 550 milijoni evrov letnih prihodkov, več kot 90 fizičnimi in petimi spletnimi trgovinami ter več kot 1700 zaposlenimi v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

»Big Bang je že danes prisoten v Srbiji, z Gigatronom pa bomo naš položaj na tem trgu še bistveno okrepili, saj med obema skupinama vidimo številne sinergije na področju prodaje, nabave in nadaljnjega tehnološkega razvoja,« je povedal glavni izvršni direktor Big Banga Uroš Mesojedec.

FOTO: Jože Suhadolnik

Po njegovih besedah bosta večji obseg poslovanja in okrepljeno sodelovanje z vodilnimi svetovnimi proizvajalci združeni skupini omogočila širšo ponudbo izdelkov in hitrejši dostop do tehnoloških novosti. Pomemben del povezovanja bo tudi integracija informacijskih sistemov ter nadaljnji razvoj spletne in fizične prodaje.

Gigatron bo vodil dosedanji direktor

Ustanovitelj Gigatrona Vladan Janković bo po zaključku posla ostal direktor podjetja, hkrati bo postal tudi solastnik skupine Bidigital. Zadolžen bo za poslovanje zunaj Evropske unije in izkoriščanje sinergij med družbami v skupini.

Gigatron je v 23 letih iz ene manjše, 25 kvadratnih metrov velike poslovalnice zrasel v največjega trgovca s potrošniško elektroniko v Srbiji. Lani je ustvaril približno 190 milijonov evrov prihodkov, zaposluje več kot tisoč ljudi in ima 70 poslovalnic v 35 srbskih mestih. Njegove prodajalne obsegajo več kot 20.000 kvadratnih metrov površin.

Janković je ob napovedi povezovanja poudaril, da bo podjetje z vstopom v regionalno skupino dobilo nove možnosti za razvoj spletne prodaje, širitev ponudbe in karierni razvoj zaposlenih. Kot je navedel, je več kot 90 odstotkov menedžerjev Gigatrona kariero začelo kot prodajalcev.

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Cilj do leta 2030: 780 milijonov evrov prihodkov

Skupina Bidigital naložbe je v večinski lasti alternativnega investicijskega sklada Advance Capital Partners AIS II, poleg Big Banga pa vključuje tudi distributersko podjetje Big Partner. Leta 2025 je ustvarila nekaj več kot 350 milijonov evrov prihodkov, kar je skoraj četrtino več kot leta 2023. V Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini ima 26 poslovalnic z več kot 15.000 kvadratnimi metri prodajnih površin in 720 zaposlenimi.

Predsednik uprave Advance Capital Partners in direktor Bidigitala Aleš Škerlak je napovedal, da naj bi združena skupina do leta 2030 ustvarila približno 780 milijonov evrov prihodkov. Priložnosti za nadaljnjo širitev vidi tudi na drugih trgih jadranske regije.

Pomemben del poslovanja obeh trgovcev že predstavlja spletna prodaja. Pri Skupini Big Bang digitalni in večkanalni prodajni kanali ustvarijo približno polovico poslovanja, pri Gigatronu pa spletna prodaja predstavlja približno četrtino prihodkov.