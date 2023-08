Big Bang prevzema srbskega spletnega trgovca BC Group

Trgovec Big Bang je podpisal pogodbo za nakup 100-odstotnega lastniškega deleža hitro rastočega srbskega spletnega trgovca BC Group. Zaključek transakcije je predviden do konca letošnjega leta, saj morajo posel potrditi še pristojne agencije za varstvo konkurence, so sporočili iz Big Banga.

»Po nakupu hrvaške družbe Sancta Domenica je Skupina Big Bang v lanskem letu ustvarila rekordnih 270 milijonov evrov prihodkov. Povečujemo tudi delež prihodkov iz prodaje na spletu, tudi z lanskoletno vzpostavitvijo spletne tržnice v okviru spletnega mesta bigbang.si, na kateri je registriranih že več kot 150 različnih podjetij. Naše ambicije pa so še večje, saj želimo postati vodilni regijski »digital first« trgovec in tržnica potrošniške elektronike, ki bo kupcem na vsakem koraku zagotavljal najboljšo uporabniško izkušnjo. Pri uresničitvi teh ambicij nam bo pomembno pomagal tudi prevzem BC Group, s katerim bo Skupina Big Bang pridobila pomembno znanje s področja spletne prodaje, izkoristili pa bomo lahko tudi sinergije pri nabavi, logistiki in digitalizaciji poslovanja,« je ob sklenitvi dogovora povedal glavni izvršni direktor Big Bang Uroš Mesojedec.

»V BC Group imamo za prihodnje obdobje ambiciozne načrte, zaradi česar smo tudi iskali primernega strateškega partnerja, ki bi delil našo vizijo. Če smo lani ustvarili 35 milijonov evrov prihodkov, jih želimo v naslednjih petih letih povečati na več kot 90 milijonov evrov. Verjamem, da bomo v okviru Skupine Big Bang te načrte še lažje dosegli, obe podjetji pa imata tudi zelo podoben pogled na poslovanje, saj kupca postavljata na prvo mesto,« je povedal direktor in dosedanji večinski lastnik BC Group Oleg Kulidžan, ki pričakuje, da bo BC Group v prihodnje na srbskem trgu lahko kupcem zagotovil še boljši in širši nabor izdelkov, izvrstno logistiko in najboljšo uporabniško izkušnjo.

Celotna skupina bo imela po zaključenem prevzemu že skoraj 700 zaposlenih, na trgu s skupno 16 milijoni prebivalcev pa bo v skladu z načrti leta 2028 ustvarila že prek pol milijarde evrov prihodkov.