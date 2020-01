Bik še ni rekel zadnje besede

Leta 2019 so centralne banke spet povečale likvidnost na trgih, kar je vodilo v nadpovprečne donose na delniških trgih. Ameriški FED je trikrat znižal obrestno mero, ECB je napovedala ponovno vzpostavitev kvantitativnega sproščanja. Tudi kitajska centralna banka je bankam še zrahljala stopnjo obveznih rezerv, kar je pri njih enako kot znižanje obrestnih mer. So se pa centralne banke zavezale, da bodo še naprej skrbele za likvidnost in da bodo njihove politike temeljile izključno na makroekonomskih podatkih.Da so politike centralnih bank pravilno zastavljene, se je izkazalo v drugi polovici leta, ko se je v Evropi krepko znižala ...