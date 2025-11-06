Bilančna vsota NLB presegla 30 milijard evrov

V nadaljevanju preberite:

NLB je v prvih treh letošnjih četrtletjih skupno ustvarila 406 milijonov evrov čistega dobička, kar je pet odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Zgolj v tretjem četrtletju je čisti dobiček znašal 131,6 milijona evrov, kar je triodstotni medletni upad.

Druga letošnja skupščina delničarjev bo sredi decembra.

Zakaj je letošnji dobiček manjši od lanskega?

Kako na dobiček vpliva davek na bilančno vsoto bank?

Koliko je banka povečala kreditni portfelj?

Kaj pa depoziti strank?