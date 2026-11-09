Binance napovedal zapiranje računov v EU, a ne za vse

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    Uporabniki prejemajo obvestila o zaračunavanju provizije in z datumom zapiranja računov.
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    Binance, ki je bil pred dnevi tarča hekerskega napada, napovedal zapiranje računov uporabnikov iz določenih držav. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Aleksandar Lukić
    9. 11. 2026 | 13:35
    9. 11. 2026 | 13:47
    7:38
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    Potem ko družbi Binance ni uspelo pridobiti ustrezne licence v Grčiji, ponekod po Evropi uporabnike, ki trgujejo s kriptovalutami prek njegove spletne aplikacije, obveščajo o zapiranju računov. Za zdaj so ukrepi omejeni na določene države Evropske unije. Po prehodnem obdobju je letos julija začela veljati evropska uredba o kriptosredstvih (MiCA), ki je prinesla enotna pravila za izdajatelje kriptosredstev znotraj območja Evropske unije (EU). Ključne določbe se nanašajo na preglednost, razkritje informacij, izdajo dovoljenj in nadzor nad transakcijami, navajajo na spletni strani evropskega organa za vrednostne papirje in trge ESMA. Novi pravni okvir, tako ESMA, podpira integriteto trga in finančno stabilnost z urejanjem javnih ponudb kriptosredstev ter zagotavljanjem, da so potrošniki ...
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    8. 11. 2026 | 09:00
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    5. 11. 2026 | 08:41
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    Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

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    Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
    9. 11. 2026 | 04:00
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    Igor Koprivnikar: Zakaj jugovzhodna Evropa plačuje dražjo elektriko

    Igor Koprivnikar, član uprave GEN-I, opozarja na posledice cenovnih pretresov, ranljivost jugovzhodne Evrope in predstavi vizijo evropskega energetskega trga.
    Borut Tavčar 7. 11. 2026 | 06:00
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    V javnosti krožijo imena igralcev, ki bi lahko nasledili Daniela Craiga. Snemanje naj bi se začelo prihodnje leto.
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    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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    Magazin

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