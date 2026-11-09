Binance napovedal zapiranje računov v EU, a ne za vse

Potem ko družbi Binance ni uspelo pridobiti ustrezne licence v Grčiji, ponekod po Evropi uporabnike, ki trgujejo s kriptovalutami prek njegove spletne aplikacije, obveščajo o zapiranju računov. Za zdaj so ukrepi omejeni na določene države Evropske unije. Po prehodnem obdobju je letos julija začela veljati evropska uredba o kriptosredstvih (MiCA), ki je prinesla enotna pravila za izdajatelje kriptosredstev znotraj območja Evropske unije (EU). Ključne določbe se nanašajo na preglednost, razkritje informacij, izdajo dovoljenj in nadzor nad transakcijami, navajajo na spletni strani evropskega organa za vrednostne papirje in trge ESMA. Novi pravni okvir, tako ESMA, podpira integriteto trga in finančno stabilnost z urejanjem javnih ponudb kriptosredstev ter zagotavljanjem, da so potrošniki ...