Bine Kordiš: Brez premoga in plina še ne moremo zagotoviti dovolj elektrike

Slovenija in Evropska unija pospešujeta zeleni prehod, vendar energetski sistem po mnenju Bineta Kordiša še ne omogoča popolnega odmika od fosilnih goriv. V svojem mnenjskem prispevku opozarja, da se največje omejitve pokažejo prav v zimskih mesecih, ko je poraba električne energije največja, proizvodnja iz sončnih elektrarn pa najmanjša.

Kordiš na podlagi podatkov o slovenski proizvodnji in porabi električne energije ugotavlja, da je bilo treba pozimi povečane potrebe pokrivati predvsem z elektriko iz premoga, plina in uvoza. Po njegovem zato poletni presežki sončne energije ne rešujejo ključnega problema, ki je zagotavljanja zadostne proizvodnje elektrike v obdobju največje porabe.

V prispevku opozarja tudi na širšo evropsko razsežnost zelenega prehoda. Po njegovem mnenju zmanjševanje industrijske proizvodnje v Evropi pogosto pomeni le selitev proizvodnje in emisij v druge države, ne pa tudi dejanskega zmanjšanja globalnih izpustov toplogrednih plinov.

Kot eno ključnih rešitev za dolgoročno energetsko varnost Slovenije izpostavlja novo jedrsko elektrarno. Meni, da bo država brez novih stabilnih proizvodnih virov tudi v prihodnje v zimskem času ostala odvisna od fosilnih goriv oziroma uvoza električne energije.

Zakaj Bine Kordiš meni, da Evropa pri zelenem prehodu spregleda tehnične omejitve energetskega sistema, kako utemeljuje svoje izračune in zakaj kot ključno rešitev vidi novo jedrsko elektrarno? Celoten prispevek preberite na tej povezavi.