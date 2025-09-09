Biotehnološka zagonska podjetja iščejo pot v dobavno verigo Novartisa

Gospodarski minister Matjaž Han je s 30-člansko gospodarsko delegacijo v Baslu obiskal farmacevtski družbi Novartis in Roche, kjer se je pogovarjal o sodelovanju multinacionalk s slovenskimi zagonskimi biotehnološkimi in farmacevtskimi podjetji.

V Novartisu, ki je v Sloveniji močno prisoten, so se pogovarjali, kako lahko podjetja pridejo v njihove nabavne verige. »Videli smo nekaj dobrih praks slovenskih dobaviteljev, ki so visoko v dobavnih verigah. Nam pa je tudi Novartis predstavil težave z evropsko regulativo,« je dejal Han. Poudarek je bil namenjen predstavitvi sodelovanja Novartisa z zagonskimi podjetji in raziskovalnimi ustanovami ter priložnostim za slovenska podjetja.

Na srečanju z vodstvom podjetja Roche je Han predstavil Slovenijo kot privlačno lokacijo za investicijske in visokotehnološke dejavnosti ter kot evropsko središče za farmacevtske inovacije: »Dogovorili smo se za nadaljnje sodelovanje, čeprav je Roche v Sloveniji prisoten že 29 let.«

»S pogovori na sedežih globalnih podjetij Novartis in Roche potrjujemo naša prizadevanja v smeri predstavitve Slovenije kot privlačne lokacije za investicijsko in visokotehnološko dejavnost ter kot evropsko središče za farmacevtske inovacije. Želimo še bolj utrditi naš položaj in se uveljaviti kot eno izmed svetovnih središč za razvoj in proizvodnjo zdravil. Imamo vse potrebne pogoje za to. Doslej izvedene investicije dokazujejo, da je Slovenija na mednarodnem trgu privlačna in konkurenčna za vlagatelje,« je še dejal minister.

Poudaril je, da farmacevtska panoga v Sloveniji, omenil je tudi Krko, lahko pokaže pot tudi drugim panogam: »Pomemben je trikotnik med znanostjo, gospodarstvom in državo. Država namenja denar za znanost, ta ga z gospodarstvom oplemeniti in gospodarstvo denar z davki vrača v proračun. Ta trikotnik je ključen za rast produktivnosti in blaginje.«

Han je opravil pogovore z ministroma kantona Basel-Stadt, pristojnima za gospodarske, socialne in okoljske zadeve Kasparjem Sutterjem in šport Mustafo Aticijem. Na srečanju z Kasparjem Sutterjem sta govorila o priložnostih za sodelovanje.

Strinjala sta se, da so možnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in kantonom Basel-Stadt predvsem na področjih farmacije, biotehnologije in zdravstvene tehnologije, kjer Basel-Stadt velja za eno vodilnih regij v Evropi, na področju inovacijskega ekosistema z izmenjavo dobrih praks pri podpori zagonskim podjetjem in raziskovalnim institucijam ter na področju trajnostnega razvoja in zelenih tehnologij.