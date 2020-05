Bisol dobil priznanje za prepoznavnost modulov

Skupina Bisol je za visoko prepoznavnost svoje blagovne znamke v Italiji in Belgiji prejela priznanje Top Brand PV. »Nagrada je zelo pomembno priznanje vsem, ki cenijo in razumejo v Evropi narejene izdelke, pri katerih z navdušenjem izvajamo najvišje industrijske standarde in najstrožja merila kakovosti, kar jih postavlja med izdelke vrhunske kakovosti,« je povedal Uroš Merc, ustanovitelj in predsednik uprave Skupine Bisol.



Nagrada izvira iz obsežne raziskave, ki jo med distributerji, monterji in končnimi kupci vsako leto izvaja nemško svetovalno podjetje EuPD Researc. Podlaga za priznanje so ocenjevanje izdelkov s tehničnega vidika, zaznavanje blagovne znamke in ozaveščenost o njej po mnenju strokovnjakov iz industrije.



Namen raziskave je razumeti, zakaj nekatere blagovne znamke trg sprejema bolje kot druge. S preverjanjem desetih ključnih dejavnikov ocenjevanja so sodelujoči v raziskavi Bisol prepoznali po izvirnem in posebnem »podpisu« v fotovoltaiki, zato se podjetje, izdelki in blagovna znamka razlikujejo od konkurence in so v prednosti. Bisol je to nagrado že prejel leta 2018 za zelo dobre rezultate v Franciji.



»Skrb za visoko usposobljene ljudi je enako pomembna kot sodobna tehnologija, saj le dolgoletne izkušnje in predanost zaposlenih z ljubeznijo do vsake podrobnosti lahko zagotavljajo kakovost solarnega modula Bisol. Zadnjih 15 let si močno prizadevamo za lokalno prisotnost Bisola v Italiji in Belgiji ter se zares trudimo, da smo v podporo svojim strankam,« je še dodal Merc. Podjetje je pred kratkim predstavilo niz solarnih modulov Bisol Supreme, ki edini na svetu zagotavlja stoodstotno jamstvo izhodne moči.