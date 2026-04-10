Bitcoin izgubil več kot 18.000 milijonarskih kriptodenarnic

Padec vrednosti kriptovalute bitcoin v prvem trimesečju leta je zmanjšal vrednost v denarnicah uporabnikov. Tako se je število bitcoin naslovov, na katerih je vrednost sredstev vsaj milijon dolarjev, v prvem četrtletju zmanjšalo za več kot 18.000 kaže raziskava podjetja Finbold

Med 1. januarjem in 31. marcem 2026 se je število bitcoinovih naslovov z vrednostjo vsaj milijon dolarjev zmanjšalo s 131.716 na 113.233, kar je padec za 18.483 naslovov. V istem obdobju je cena bitcoina padla z 88.341 dolarjev na 65.982 dolarjev, kar pomeni upad za 25,31 odstotka. Medtem se je število naslovov z vrednostjo vsaj deset milijonov dolarjev zmanjšalo za 2.107.

»To je jasen primer, kako hitro se lahko premoženje v verigi premakne v obdobjih nihajnosti,« je dejal Jordan Major, glavni urednik pri Finboldu. »Čeprav je izginilo več kot 18.000 milijonarskih naslovov, je premik v veliki meri posledica cene in ne obsežne prodaje. Osnovno povpraševanje, zlasti s strani večjih igralcev, ostaja nespremenjeno.«

»Tržna struktura bitcoina se še naprej razvija, vendar to tudi pomeni, da so imetniki srednje velikosti bolj izpostavljeni cenovnim nihanjem,« je dodala Diana Paluteder, urednica pri Finboldu. »Opažamo jasen trend, kjer nihajnost stiska manjše in srednje velike premoženjske razrede, medtem ko so večji imetniki v boljšem položaju, da preživijo cikel.«