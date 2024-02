Bitcoin na poti k novim vrhovom

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Digitalna valuta bitcoin je znova v ospredju finančnih novic, saj je dosegla vrednost 50.000 dolarjev, kar je ključen mejnik po dveh letih relativne stagnacije. Ta preporod ne pomeni zgolj kratkoročnega zagona, temveč je del večje slike, ki vključuje več kot 200-odstotno rast od najnižje točke prejšnjega leta. Vendar pa je treba omeniti, da kljub temu ostaja precej pod svojim rekordom, ki je bil postavljen pri 69.000 dolarjih.

Kljub temu pa vlagatelji ne smejo zanemariti kratkoročne volatilnosti, ki je značilna za kriptotrg. Dolgoročno pa ostaja optimizem, saj mnogi verjamejo v nadaljnjo rast vrednosti bitcoina. Ta optimizem temelji na preteklih vzorcih in pričakovanju, da se bo zgodovina ponovila.

Vendar pa je treba biti previden, saj so kriptovalute še vedno relativno nov in nepredvidljiv trg, na katerega lahko močno vplivajo tako makroekonomski dogodki kot tudi regulatorni razvoj. V tem kontekstu bodo vlagatelji morali skrbno spremljati tržne signale in biti pripravljeni na hitro prilagajanje svojih strategij. Kljub vsemu pa je jasno, da so bitcoin in povezani finančni produkti, kot so ETF, postali ključni igralci na finančnih trgih, katerih vpliv se bo verjetno še naprej povečeval.

Prihaja »prepolovitev«

Bitcoinova »prepolovitev« je ključni mehanizem v ekosistemu kriptovalut, ki se zgodi približno vsaka štiri leta in zmanjša nagrade za rudarjenje bitcoina na polovico. Je predmet intenzivnega nadzora vlagateljev in analitikov zaradi njegovih preteklih pozitivnih vplivov na ceno bitcoina. Ta dogodek vodi do zmanjšanja ponudbe novih kovancev na trgu, kar povečuje redkost bitcoina in lahko povzroči njegovo cenovno rast.

Zgodovinsko gledano je vsaka »prepolovitev« sprožila pozitivne trende v vrednosti bitcoina, kar je vzrok za optimizem pred prihajajočim dogodkom. Pričakovanja so še posebej visoka v luči »prepolovitive« v letu 2020, ko je zmanjšanje nagrade z 12,5 na 6,25 bitcoina sprožilo znatno povečanje vrednosti bitcoina v naslednjih mesecih. Rudarjenje bitcoina, ki vključuje validacijo transakcij in ustvarjanje novih blokov v blockchainu z reševanjem kompleksnih kriptografskih ugank, zagotavlja varnost in verodostojnost verige ter rudarjem omogoča prejem nagrad. Ta proces, ključen za vzdrževanje in rast bitcoina, skupaj s pričakovanimi učinki »prepolovitve«, podpira dolgoročno vrednost in privlačnost bitcoina kot naložbe.

ETF so poživili trg

Zanimanje za bitcoin ETF-je, ki omogočajo lažji dostop do bitcoina brez potrebe po neposrednem posedovanju kriptovalute, je naraslo pred pričakovano »prepolovitvijo« in je pritegnilo nove vlagatelje ter kapital na trg. Ti finančni instrumenti, vključno z nedavno uvedenimi spot bitcoin ETF-ji, so zabeležili približno 2,8 milijarde dolarjev neto prilivov od začetka leta, kar odraža rastoči optimizem in zaupanje vlagateljev v kriptovalute. S tem se zmanjšujejo kompleksnost in tveganja, povezana z neposrednim trgovanjem, in ETF postajajo priljubljen način za vstop v svet bitcoinov.

Kljub vsemu pa so vlagatelji pripravljeni tudi na kratkoročno volatilnost, ki je značilna za trg kriptovalut. Psihologija vlagateljev ob takih pomembnih dogodkih lahko povzroči hitre spremembe v ceni, kar zahteva previdnost in pozorno spremljanje tržnih gibanj.

V skladu z analizo strokovnjakov in zgodovinskimi podatki lahko pričakujemo, da bo »prepolovitev« v letu 2024 ponovno vzbudila zanimanje za bitcoin in morda sprožila novo obdobje rasti njegove vrednosti. Razvoj in zrelost kriptovalutnega trga kot novega razreda sredstev je viden tudi v naraščajočem številu institucionalnih vlagateljev in finančnih produktov, ki so na voljo. Čeprav ostaja negotovost visoka, je jasno, da kriptovalute ostajajo pomemben del finančnega ekosistema, ki pritegne tako zagovornike kot skeptike.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence in ni lektoriran.