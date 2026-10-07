Uporabniki bitstampa, rok se bliža: kaj morate vedeti o prehodu na robinhood

Po objavi članka o velikih spremembah, ki čakajo uporabnike nekoč slovenske aplikacije bitstamp, prek katere številni mali vlagatelji iz Slovenije trgujejo s kriptovalutami, je znanih več podrobnosti o prehodu na Robinhoodov vmesnik. Iz Robinhooda pojasnjujejo, da je sprememba del širše integracije, potem ko je Robinhood prevzel Bitstamp (Slovenca Nejc Kodrič in Damian Merlak sta ga prodala investicijski družbi NXMH, od tam pa je šel v roke ameriškega Robinhooda). Dodajajo, da se regulirana kriptoinfrastruktura in storitve Bitstampa združujejo s tehnologijo in uporabniško izkušnjo Robinhooda. Kaj se spreminja za uporabnike aplikacije bitstamp? Spreminja se vmesnik, prek katerega bodo mali vlagatelji dostopali do storitev Bitstampa. Njihovi bitstamp računi se ne prenašajo na robinhood, ...