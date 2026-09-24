Bitstamp ustvaril slovenska milijonarja, zdaj tik pred ugašanjem?

Uporabniki nekoč slovenske aplikacije Bitstamp za trgovanje s kriptovalutami v teh dneh prejemajo obvestila o pomembnih spremembah: aplikacija Bitstamp, ki je rodila slovenska kriptomilijonarja Damiana Merlaka in Nejca Kodriča, ne bo več omogočala trgovanja s kriptovalutami. Kaj vse se spreminja za uporabnike in katerih pomembnih datumov ne smete spregledati. Začetki najstarejše kriptovalute bitcoin, ki se v zadnjih mesecih prebuja iz večmesečnega spanja, segajo v leto 2009, za njegovega očeta pa velja Satoši Nakamoto. Kdo je to, še danes nihče ne ve. Poznajo pa vsi najstarejšo kriptomenjalnico na svetu, ki omogoča trgovanje z bitcoinom in drugimi kriptovalutami. Govorimo o Bitstampu, ki ima korenine prav v Sloveniji. Kriptomenjalnico Bitstamp sta leta 2011 ustvarila Nejc Kodrič in Damian ...