Bivši šef Wirecarda tik pred aretacijo prodal milijone delnic

Nekdanji šef Wirecarda Markus Braun je minuli dan preživel v priporu. Tožilstvo mu očita, da je sodeloval pri napihovanju prihodkov podjetja s pomočjo tretjih oseb in s tem pri napihovanju bilanc in prevari vlagateljev. Braun je pripor zapustil v zameno za pet milijonov evrov varščine. Minuli teden pa se je znebil za 155 milijonov evrov delnic družbe.Potem ko sta dve revizijski hiši posumili o resničnosti podatkov v bilancah, je v zadnjih dneh postalo jasno, da 1,9 milijarde evrov, kolikor naj bi jih bilo na fiduciarnih računih pri tretjih osebah na Filipinih, z veliko verjetnostjo ne obstaja. To so sporočili s Filipinov, potrdil ...