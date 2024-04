BKS lani večjim dobičkom in rastjo vezanih vlog

Avstrijska BKS Bank je lani dosegla rekorden rezultat: konsolidirani čisti dobiček skupine pred davki je znašal 179,1 milijona evrov, kar je 115,5 milijona evrov več kot leta 2022. Povečanje rezultata je zlasti posledica preobrata pri obrestnih merah. Tudi v slovenski podružnici BKS Bank so zadovoljni z občutno rastjo letnega dobička pred obdavčitvijo, in sicer z 8,4 milijona na 14,8 milijona evrov, so sporočili iz banke.

Bilančna vsota skupine se je lani povečala na 10,7 milijarde evrov. Lani so v celotni skupini odobrili za 1,5 milijarde evrov novih kreditov, pri čemer jih je bilo 90,9 odstotka namenjenih podjetjem. Pri vlogah pa je v Sloveniji prevladovalo povpraševanje po produktih z daljšimi obdobji vezave. Medtem ko so se na računih in hranilnih knjižicah zmanjšale zlasti vloge čez noč, so zabeležili 62,7-odstotno povečanje vezanih vlog. Te so se v segmentu prebivalstva povečale kar za 73 odstotkov. »Po nekaj letih nizkih obrestnih mer, v katerih so se vezani produkti varčevanja zmanjševali v korist vlog čez noč, so se stranke odzvale na gibanje obrestnih mer, ki so ga spremljali privlačnejši pogoji z daljšo ročnostjo,« pravi Jana Benčina Henigman, ki od avgusta 2023 skupaj z Dimitrijem Pregljem opravlja funkcijo vodje podružnice v Sloveniji.

Julija letos bo sicer prišlo do menjave vodstva skupine: Herto Stockbauer bo po več kot 30 letih dela v BKS Bank nasledil Nikolaus Juhász.