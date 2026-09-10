Blaž Brodnjak gre nad DBS

V NLB Skupini so s Skupino PRVA in z njo povezanimi osebami sklenili kupoprodajno pogodbo za nakup 25,66 odstotkov vseh nematerializiranih delnic v Deželni banki Slovenije (DBS). Zaključek transakcije je predviden po pridobitvi vseh regulatornih soglasij, najverjetneje v drugi polovici prihodnjega leta, pri čemer v NLB Skupini ne pričakujejo ovir. Hkrati pa v NLB Skupini preverjajo tudi možnost nakupa dodatnih delnic v DBS. Pomembni solastniki DBS je KD Group, ki ima 29,38 odstotka kapitala, Kapitalska zadruga ima 21 odstotkov, v lastništvu pa je še več manjših zadrug. »Z nameravanim vstopom v lastništvo DBS prepoznavamo pomen kmetijskega segmenta, ki ga v veliki meri s svojimi storitvami naslavlja DBS, v NLB Skupini pa ga že vrsto let razumemo in podpiramo kot področje širšega družbenega ...