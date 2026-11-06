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    Blaž Brodnjak o koraku nazaj in nezaslišanem dogajanju na sodiščih

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    Zanimajo jih tudi druge priložnosti, ki niso nujno omejene na bančništvo, denimo zavarovalništvo, pravi predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. FOTO: Leon Vidic
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    Zanimajo jih tudi druge priložnosti, ki niso nujno omejene na bančništvo, denimo zavarovalništvo, pravi predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. FOTO: Leon Vidic
    Aleksandar Lukić
    6. 11. 2026 | 13:28
    6. 11. 2026 | 14:13
    8:51
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Čisti dobiček Skupine NLB je v tretjem četrtletju za 21 odstotkov presegel doseženega pred enim letom, kar je najboljši rezultat po letu 2023, smo poročali. Skupni čisti dobiček po devetih mesecih znaša 412 milijonov evrov in je odstotek višji kot v istem obdobju lani. S tem se približuje letos zastavljenemu poslovnemu načrtu, ki predvideva rast dobička po dveh letih upadanja. Skupina je izboljšala tudi napoved prihodkov za letos, ki naj bi presegli 1,35 milijarde evrov. K temu naj bi prispevali močna rast kreditiranja in prihodki iz spremljajočih dejavnosti. Predsednik uprave največje slovenske banke Blaž Brodnjak je na klicu z vlagatelji dejal, da je to trden dodatni dokaz rasti, je pa hkrati omenil tveganja pri stroških. Posojila v švicarskih frankih in realnost na sodiščih Posebej je ...

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