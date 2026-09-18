Blaž Brodnjak obvladuje 55 odstotkov DBS

Po tem, ko smo v NLB Skupini pretekli teden s Skupino PRVA in z njo povezanimi osebami sklenili kupoprodajno pogodbo za nakup 25,66 odstotkov vseh nematerializiranih delnic v Deželni banki Slovenije d.d. (DBS), smo danes sklenili še kupoprodajno pogodbo s KD Group d. d. za nakup dodatnih 29,38 odstotkov vseh nematerializiranih delnic. S tem ima NLB Skupina podpisane pogodbe za pridobitev več kot 55 odstotkov glasovalnih pravic v družbi DBS, so sporočili iz NLB.

Zaključek obeh transakcij je predviden po pridobitvi vseh regulatornih soglasij, najverjetneje v drugi polovici prihodnjega leta, pri čemer v NLB ne pričakujemo ovir. V vmesnem času pa smo s preostalimi delničarji odprti za pogovore o nakupu večjega strateškega deleža. Preostale delnice so v lasti kmetijskih zadrug oziroma z zadrugami povezanimi podjetji. Ker NLB obvladuje več kot 55 odstotkov kapitala DBS mora objaviti prevzemno ponudbo.

NLB bo obdržala razprešene poslovalnice DBS

Po uspešnem zaključku transakcije in prevzema je predvidena vključitev DBS v NLB Skupino. Naš cilj je združiti najboljše iz obeh bank in tako strankam zagotoviti še širšo ponudbo finančnih storitev, dostop do sodobnih digitalnih rešitev, pa tudi obsežnejšo poslovno in bankomatsko mrežo. Obdržati namreč nameravamo mrežo DBS v okoljih, kjer NLB danes ni fizično prisotna, ter tako zagotoviti dostop do gotovine in ostalih univerzalnih finančnih storitev kar najširšemu krogu strank, od gospodinjstev, do kmetovalcev, podjetij in lokalnih skupnosti. Poleg tega pa želimo ustvariti tudi večjo vrednost za delničarje in druge deležnike ter dodatno okrepiti položaj NLB Skupine na domačem trgu, so še sporočili.

»V NLB Skupini se svoje vloge v družbi zavedamo in jo razumemo zelo široko. Poleg tega, da strankam na vseh trgih v regiji, kjer delujemo, zagotavljamo svoje storitve in rešitve ter jih podpiramo s strokovnostjo in znanjem, z ustvarjenim dobičkom in izplačilom dividend upravičujemo zaupanje naših delničarjev – z lastništvom Republike Slovenije v NLB tudi vseh Slovenk in Slovencev, je povedal Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB.

DBS je slovenska univerzalna banka s 65 poslovalnicami oziroma tretjo najbolj razvejano mrežo med bankami v Sloveniji. Konec leta 2025 je bilančna vsota DBS znašala 1,6 milijarde evrov, kar predstavlja 2,8-odstotni tržni delež.