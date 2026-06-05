Blaž Brodnjak s celotno družino kupil delnice NLB

Vrednost poslov posameznega člana znaša 20.000 evrov, kolikor je tudi omejitev na računih INR.

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je skupaj s svojo družino ta teden na Ljubljanski borzi kupil 446 delnic NLB. Skupna vrednost nakupa znaša nekaj manj kot sto tisoč evrov, povprečna cena kupljenih delnic pa znaša 222,4 evra. Ker je vrednost nakupa vsakega od družinskih članov nekaj manj kot 20.000 evrov predvidevamo, da so za nakupe uporabili individualne naložbene račune (INR). Gre za obliko varčevanja, ki prinaša določene davčne ugodnosti, med drugim so neobdavčeni prilivi dividend, ki pa se morajo reinvestirati. Družina Brodnjak bo tako za kupljene delnice po junijski skupščini prejela 3086 evrov dividend, če so dejansko uporabili račune INR. Seveda bo morala ta znesek porabiti za nakupe finančnih instrumentov, če se hoče izogniti plačilu davka, ki pri INR znaša 15 odstotkov na ...