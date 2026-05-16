Bližnji vzhod, evropski energetski trgi in Slovenija

Zaostritev geopolitičnih razmer na Bližnjem vzhodu je ponovno opozorila na občutljivost globalnih energetskih trgov.

Po koordiniranih vojaških napadih Združenih držav Amerike in Izraela na cilje v Iranu 28. februarja je Iran odgovoril z napadi na vojaške baze in infrastrukturo v državah Perzijskega zaliva, med drugim v Bahrajnu, Združenih arabskih emiratih in Katarju. Hkrati je iranska revolucionarna garda opozorila na možnost omejitve plovbe skozi Hormuško ožino, ki je ena ključnih pomorskih energetskih poti na svetu. Zaradi povečane vojaške napetosti so pomorske zavarovalnice začele odpovedovati zavarovanja ali močno zviševati premije za tankerje, ki bi pluli skozi Hormuško ožino. To je povzročilo skorajšnjo ustavitev prevozov utekočinjenega zemeljskega plina (UZP) in povečano negotovost tudi pri transportu nafte. Ožine ter globalni tokovi plina in nafte Hormuška ožina je za svetovni energetski sistem ...