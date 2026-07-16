BMW bo odpoklical skoraj 30.000 priključnih hibridov, ki lahko zagorijo

Zaradi napake v zaganjalniku motorja se lahko zgodi požar, opozarja ameriški ameriški prometni regulator NHTSA. Prodajalci bodo del zamenjali brezplačno.
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BMW bo v ZDA zaradi težave z zaganjalnikom odpoklical 29.119 avtomobilov. Fotografija je simbolična. FOTO: Michael Dalder/Reuters
Nemški proizvajalec avtomobilov BMW bo v ZDA odpoklical več deset tisoč vozil zaradi okvare zaganjalnika motorja, ki lahko predstavlja nevarnost požara, so po poročanju nizozemskega finančnega portala Euronext sporočili zvezni regulatorji. Odpoklic zajema 29.119 priključno-hibridnih limuzin, natančneje modelov 530e xdrive (letnikov 2018–2020), 530e iperformance (2018–2020), 740le xdrive (2017–2019) in 330e iperformance (2016–2018).
Po podatkih ameriške državne uprave za varnost v cestnem prometu (NHTSA) lahko voda pride v stik z električnim relejem zaganjalnika motorja, kar sčasoma povzroči korozijo. Rjavenje znotraj zaganjalnika lahko vpliva na električne povezave releja in sposobnost zagona motorja, piše v poročilu o odpoklicu.
Po podatkih NHTSA bi lahko težava povzročila kratki stik ...
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