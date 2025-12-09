BMW bo vodil Milan Nedeljković

BMW je za naslednjega izvršnega direktorja imenoval veterana podjetja Milana Nedeljkovića, ki bo nadomestil dolgoletnega direktorja Oliverja Zipseja. 61-letni Zipse je že presegel običajno upokojitveno starost, ki jo imajo že vrsto let določeno v bavarskem proizvajalcu avtomobilov. Odšel naj bi k Airbusu.

56-letni Nedeljković bo vodenje podjetja prevzel 14. maja, doslej je bil član uprave, zadolžen za proizvodnjo. Doma je iz Kruševca v Srbiji, strojništvo je študiral v Nemčiji in v ZDA ter se od pripravnika povzpel do upravnega odbora.

Nedeljković, ki trenutno nadzoruje celotno proizvodnjo podjetja, se je BMW-ju pridružil leta 1993 in menda ima zelo pomembno vlogo pri razvoju nove proizvodne platforme za električna vozila Neue Klasse.

Prvi avtomobil s te osnove, BMW iX3, gre zdaj v prodajo, z njim in naslednjimi modeli si bo BMW znova poskušal okrepiti položaj oziroma doseči ponovno rast prodaje na Kitajskem, ki je najbolj problematična točka vseh nemških proizvajalcev.

Precej večje tovrstne težave ima sicer Porsche, ki je pred kratkim prav tako imenoval novega šefa, po novem bo to Michael Leiters, ki je prej vodil McLaren.

Tečaj delnice BMW-ja, ki je letos zrasel za 25 odstotkov, se ob objavi novega direktorja ni bistveno spremenil, kar kaže, da vlagatelji pričakujejo nekakšno uspešno nadaljevanje vodenja podjetja.