Hud rez delovnih mest v BMW, več tisoč delavcem prostovoljna odpoved

Nemški proizvajalec vozil BMW bo po navedbah neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal število delovnih mest za 8000, poročajo tuje tiskovne agencije. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci v proizvodnji ne bodo tarča rezov.

Program odpuščanja naj bi potekal od oktobra letos do konca prihodnjega leta in je namenjen vsem zaposlenim v Nemčiji, ki niso neposredno vključeni v proizvodnjo. Ponudbe bo tako dobilo okoli 40.000 od približno 85.000 vseh redno zaposlenih pri BMW v Nemčiji, so viri iz podjetja razkrili za nemško tiskovno agencijo DPA in francosko tiskovno agencijo AFP.

»Število zaposlenih se bo do konca leta 2027 na koncu zmanjšalo za približno 8000 ljudi,« je za AFP dejal vir. Pri tem je pojasnil, da so pogajanja o načrtu med upravnim odborom in delavskim svetom podjetja BMW trajala približno šest tednov.

Po besedah vira naj bi program odpuščanja do leta 2028 znatno zmanjšal stroške podjetja, pri čemer naj bi večina odhodov zaposlenih potekalo v prihodnjem letu.

BMW po vsem svetu zaposluje okoli 154.000 ljudi. Nemško avtomobilsko industrijo že dlje časa zaznamujejo ukrepi za zmanjšanje stroškov, v luči vpliva nižjih marž pri električnih avtomobilih, ameriških carin in močne kitajske konkurence na poslovanje.

Volkswagen razmišlja o odpustitvi do 100.000 delavcev v vseh svojih desetih blagovnih znamkah, medtem ko ima Mercedes-Benz lastni program prostovoljnih odhodov.