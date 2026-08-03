Bo lahko država še znižala obdavčitev bencina in dizla?

Slovenija je kot četrta država zaprosila Bruselj za znižanje trošarin pod najnižjo dovoljeno mejo. S tem poskuša vlada dobiti še nekaj manevrskega prostora pri uravnavanju cen pogonskih goriv. Toda to se še ne bo poznalo pri torkovi spremembi cen, saj postopek odločanja v Bruslju traja do tri mesece. Cena surove nafte se je prejšnji teden prehodno močno znižala, potem ko so ZDA za nekaj dni ustavile napade in nakazale nov krog pogajanj z Iranom. Toda obnovljeni spopadi so v drugi polovici tedna prinesli novo podražitev na borzah, tako da kakšnega večjega olajšanja ni pričakovati. Težave povzročata Evropi tudi vročinski val in vse hujša suša v velikem delu celine. Pričakovati je zmerno podražitev pogonskih goriv, a bo manjša, kot je grozila prejšnji teden. Spomnimo, da je vlada zadnjo ...