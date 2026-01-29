Bo pametni telefon preživel dobo umetne inteligence?

Tandem Apple-Android vse bolj ogrožajo OpenAI, Meta in Amazon.

Ko je Laurene Powell Jobs med nedavnim intervjujem Sama Altmana in sira Jonyja Iva vprašala o »zadevi« v zvezi z umetno inteligenco, ki je še v pripravi, sta bila oba zadržana. Vendar je Altman, izvršni direktor OpenAI, nazadnje le namignil, da bo uporaba nove naprave precej drugačna od znamenitega iphona, ki sta ga ustvarila sir Jony ter pokojni mož Laurene Powell Jobs. Izkušnjo z uporabo pametnih telefonov je primerjal s hojo po newyorškem Times Squaru, vključno z vsemi utripajočimi lučmi in hrupom. Altman in sir Jony nista edina, ki se ukvarjata z alternativo. Tekma za zamenjavo pametnega telefona se je že začela. V zadnjih dveh desetletjih so iphone in njegovi posnemovalci definirali, kako potrošniki vstopajo v stik z digitalnim svetom. Posledično pa Apple s svojim iphonom in Google z ...