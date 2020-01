Telekom mrzlično rešuje svojo televizijo

Ljubljana – Na Telekomu Slovenije se že nekaj časa ukvarjajo z vprašanjem, kaj storiti z družbo Planet TV, ki upravlja televizijski program Planet TV. O tem naj bi nadzorniki družbe razpravljali v sredo. Tako v Telekomu kot v politiki pa se menda celo pojavljajo razmišljanja, da bi družbo morda prenesli na slabo banko.Na Telekomu Slovenije že nekaj časa iščejo rešitve za Planet TV (prej Antenna TV SL), da ta ne bi več obremenjeval poslovanja družbe. Kot smo nedavno izračunali na Delu, je Telekom od ustanovitve do zdaj v obliki kapitalskih vložkov, plačanih reklam, posojil in drugih storitev za to družbo skupaj namenil 80 ...