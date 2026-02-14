Bo Slovenija dobila novo Splošno plovbo Portorož?

Postopek likvidacije Splošne plovbe še niti ni zaključen, država pa bi ustanovila novo ladjarsko družbo.

»Delamo na tem,« nam je na vprašanje, ali bi sodelovali pri ustanovitvi novega slovenskega ladjarja, odgovoril Peter Polič, direktor portoroške skupine P&P, ki je julija 2024 kupila poslovno stavbo Splošne plovbe v Portorožu. Vprašanje smo mu postavili potem, ko so nam iz Slovenskega državnega holdinga potrdili, da so na pobudo ministrstva za infrastrukturo v letnem načrtu upravljanja naložb za leto 2026 predvideli pripravo strokovnih podlag in izvedbo študije izvedljivosti ustanovitve (slovenske) ladjarske družbe. Nalogo o tem, kako in ali bi bilo sploh smiselno ustanoviti ladjarja, so v SDH uvrstili v letni načrt upravljanja naložb za leto 2026. Novica je vzbudila veliko pozornosti javnosti, ker je avgusta lani lastnik Splošne plovbe Portorož (nemško ladjarsko podjetje Peter Döhle) za ...