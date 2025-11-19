  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Bo Šolak sploh lahko zgradil sedemnadstropni hotel v Puli?

    Višje upravno sodišče je razveljavilo prostorski akt iz leta 2015, na podlagi katerega je srbski poslovnež načrtoval gradnjo hotela.
    FOTO: Press
    FOTO: Press
    Pija Kapitanovič
    19. 11. 2025 | 12:17
    19. 11. 2025 | 12:25
    3:42
    Višje upravno sodišče je razveljavilo prostorski akt iz leta 2015, na podlagi katerega je srbski poslovnež Dragan Šolak načrtoval gradnjo sedemnajstnadstropnega hotela s 360 ležišči na območju mestne plaže v Pulju, poroča Jutarnji list. S tem se znova odpira vprašanje, ali bo treba po uradni dolžnosti razveljaviti gradbeno dovoljenje, ki ga je Šolak prejel letos po izvolitvi novega župana Peđe Grbina (SDP).

    Mestna občina Pulj je prostorski akt sprejela leta 2015, z njim pa kapaciteto načrtovanega hotela na puljskem Lungomaru povečala s 170 na 360 ležišč. Kot navaja Glas Istre, naj bi bila leta 2015 sprejeta odločitev nezakonita, ker je investitor (podjetje Istra Cement Nekretnine) sam izbiral načrtovalce in spreminjal urbanistični načrt, kar bi morali delati le javni organi. Poleg tega investitor ni bil edini lastnik zemljišča, zato ni smel sam odločati o povečanju hotela s 170 na 360 ležišč.

    Projekt, ki predvideva gradnjo na območju nekdanjega kamnoloma in športno-rekreacijske cone na Lungomaru, že leta razdvaja mesto. Civilna iniciativa je sicer neuspešno izvedla celo referendum proti hotelu, pri čemer opozarja na izgubo javnega prostora ob morju in sečnjo gozda.

    Spomnimo, ta državljanska iniciativa je maja 2022 zbrala več kot 11.000 podpisov, da bi se po veljavnih pravilih razpisal referendum o usodi Lungomara, ministrstvo za pravosodje in upravo pa je potrdilo, da predlog za razpis referenduma izpolnjuje zahteve glede števila volivcev in da je referendumsko vprašanje v skladu z zakonodajo.

    Prebivalci so proti hotelu

    Vendar referendum na koncu ni uspel, saj je glasovalo le 11.065 volivcev oziroma 22,71 odstotka prebivalcev Pulja. Za veljaven izid bi moralo glasovati 50 odstotkov plus en glas, kar pomeni 24.357 prebivalcev. Med tistimi, ki so glasovali, jih je bilo 9716 za (88,55 %), 1256 proti (11,45 %), preostali lističi so bili neveljavni.

    Po drugi strani lokalna politika projekt večinoma podpira.

    Če bo občina zdaj preprečila gradnjo, bo moral investitor prejeti odškodnino za dosedanje vložke, saj projekt ni napredoval prek gradbenega dovoljenja, poroča Jutarnji list. Kako bo razveljavitev prostorskega načrta vplivala na dovoljenje in nadaljnjo usodo milijonske naložbe, za zdaj ostaja nejasno.

    Hotel Valkane naj bi bil luksuzni petzvezdični hotel s 180 sobami, kar pomeni skupno 360 ležišč, ter ponudbo kongresnih, velnes in gostinskih vsebin, garažo, bazeni in športno-rekreacijskimi objekti. Gradbena zasnova predvideva eno podzemno in sedem nadzemnih etaž, z najvišjo višino 27 metrov in tlorisom 7637 kvadratnih metrov. Projekt so pripravili arhitekti iz Studia 3LHD. Lokacija hotela je nekdanji kamnolom na Valkanah, ob sprehajališču in plaži, ki naj bi ostali odprti za javnost.

