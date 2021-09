Bo T-Mobile US zmagovalec 5G-tekme v ZDA?

V nadaljevanju preberite:

T-Mobile US je ameriški mobilni operater z visoko tržno kapitalizacijo, ki omogoča veliko potrošniških, poslovnih in predplačniških mobilnih paketov. Gre za enega največjih ponudnikov mobilnih storitev v ZDA z 81 milijoni uporabnikov. Naročniki podjetja T-Mobile US se v Evropi lahko povežejo z združljivim omrežjem Deutsche Telekoma, ki je 43,16-odstotni lastnik T-Mobila US. Deutsche Telekom je pred kratkim prodal svojo nizozemsko enoto, saj želi čim bolj približati večinskem lastništvu v T-Mobile US.