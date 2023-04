Bo umetna inteligenca poskrbela za nov zagon?

Podjetja so do izbruha covida imela visoke stopnje rasti, in ko je trg ugibal, ali je taka rast vzdržna, se je zgodila epidemija, ki je tem podjetjem dala še nov zagon. V splošnem zaprtju gospodarstva, javnega življenja, so se tako rekoč vse dejavnosti preselile na splet, kar je še dvignilo stopnje rasti njihovega poslovanja

V torek bo svoje poslovanje za prvi kvartal predstavil tudi tehnološki velikan Google. Večina podjetij iz dejavnosti socialnih omrežij oziroma digitalnega oglaševanja se sooča z močnim padcem rasti prihodkov, dobička in neto marž.

Podjetja so do izbruha covida imela visoke stopnje rasti, in ko je trg ugibal, ali je taka rast vzdržna, se je zgodila epidemija, ki je tem podjetjem dala še nov zagon. V splošnem zaprtju gospodarstva, javnega življenja, so se tako rekoč vse dejavnosti preselile na splet, kar je še dvignilo stopnje rasti njihovega poslovanja.

Po koncu tega obdobja izrednih razmer pa je za ta podjetja sledila streznitev. Seveda so to še vedno visoko dobičkonosna podjetja, vendar pa se njihova rast umirja in podjetja iz teh dejavnosti so začela dobivati etiketo podjetij value, in ne več growth.

Prednost zvestih uporabnikov

Prednost podjetja Google je seveda monopolni položaj, saj je na področju spletnih brskalnikov absolutni vladar s skoraj 94-odstotnim tržnim deležem. Kot je to prednost, da ima »zveste« uporabnike, pa je na drugi strani to tudi slabost, saj je na eni strani pod lupo protimonopolne zakonodaje in na drugi strani pod pritiskom konkurence, ki želi speljati uporabnike na svoje spletne iskalnike.

Leto 2022 je bilo za imetnike delnice slabo leto, saj je cena upadala in Google je in bo moral najti način, kako obrniti trend padanja. Kratkoročni ukrep je prišel ob koncu januarja, ko so v enem dnevu odpustili kar 12.000 zaposlenih oziroma šest odstotkov celotnega osebja družbe. Dejanje, ki je seveda najmanj priljubljeno znotraj podjetja, pa je imelo na trgu pozitiven učinek v smislu cene delnice.

Podobne vzorce smo lahko videli tudi pri drugih podjetjih v panogi. Vseeno pa Google ni rekel s tem zadnje besede. Res je, da na področju spletnega iskalnika težko še naprej zvišujejo stopnje rasti, so pa na drugih področjih oni tisti, kjer zmanjšujejo zaostanek do konkurence.

Širitev storitev v oblaku

Predvsem tukaj govorimo o storitvah v oblaku, kjer sta vodilni podjetji trenutno še Amazon in Microsoft in kamor Google investira ogromne količine kapitala. Prilagajati se je začel tudi kitajski konkurenci (tiktok) v smislu krajših videoposnetkov prek kanala youtube, s čimer poskuša zadržati uporabnike na svoji platformi.

Zadnji znani razvojni dosežek pa je uporaba umetne inteligence – klepetalni robot, ki so ga poimenovali Bard. Prva predstavitev sicer ni bila najbolj uspešna, robot ni odgovoril pravilno in kapitalski trgi so »neuspeh« nagradili s skoraj desetodstotnim padcem delnice. Vseeno se je Google v naslednjih tednih odločil, da izboljšano verzijo robota vključi v testno uporabo na trgih ZDA in Velike Britanije. Bard je namreč odgovor na Microsoftov chatGPT, ki je prav tako program, ki uporablja umetno inteligenco.

Seveda pa smo tukaj šele na začetku neke nove ere, odpirajo se nova področja in trgi so nagradili novo storitev z rastjo tečaja delnic. Glavno vprašanje pa seveda je – kako bodo storitve umetne inteligence tehnološki velikani monetizirali, s čimer bi nadomestili izpad prihodkov iz digitalnega oglaševanja.