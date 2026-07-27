Bodo na črpalkah cene že rekordne?

Cena soda surove nafte vrste brent je prejšnji teden znova dosegla mejo sto dolarjev. Konec tedna je sicer prinesel pocenitev, v upanju na nov krog pogajanj med ZDA in Iranom. Včeraj so ZDA tudi uradno potrdile, da so napade prekinile, da bi dale možnost novemu krogu pogajanj. Vendar pa Hormuška ožina ostaja blokirana in padec cena kaže predvsem na upanje vlagateljev. Vse več je tudi opozoril, da so ZDA močno izčrpale zaloge nekaterih vrst streliva in raket, kar bi tudi lahko spodbudilo ZDA v nov krog pogajanj. Vseeno pa podražitev v zadnjem obdobju kaže na opazno stopnjevanje strahu pred težavami z oskrbo na globalni ravni, ki bi se lahko močneje poznala jeseni. Podražitev nafte in s tem naftnih derivatov se bo opolnoči verjetno poznala v novi podražitvi na bencinskih črpalkah, ki jo bo ...