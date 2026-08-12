Bodo podražitvam bencina in dizla sledile še podražitve elektrike in plina?

Suša, vročina in vojna v Iranu močno dražijo energente. Prebivalci zdaj to občutijo predvsem ob obisku bencinske črpalke, kjer se cene sproti prilagajajo razmeram na regionalnih trgih. Toda jeseni bi se na položnicah lahko podražila tudi elektrika in zemeljski plin, če se bodo visoke borzne cene teh energentov ohranile. Čeprav se veliko govori o podražitvah na bencinskih črpalkah, je zanimivo, da so po torkovi pocenitvi regulirane cene bencina le pet odstotkov višje kot v tem času lani. Vzrok za skromno rast je delno tudi znižanje trošarin in drugih davkov, s katerimi je država ublažila podražitev. Zato pa se je za petino podražilo dizelsko gorivo, regulirana cena kurilnega olja pa je poskočila za več kot četrtino, saj je bil skok cen na borzah občutnejši. Za zdaj prav nič ne kaže, da ...