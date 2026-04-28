Bodo podražitve in inflacija pospešili rast plač?

Povprečna slovenska bruto plača za februar je znašala 2606 evrov in je bila od januarske nižja za slab odstotek, a že marčna bi lahko bila spet višja. Tako v javnem sektorju kot ponekod v zasebnem so se prejšnji mesec zvišale, v nekaterih podjetjih in panogah pa se o tem še pogajajo. Sindikati namreč zaradi precejšnjega dviga minimalne plače in rasti cen življenjskih stroškov od delodajalcev zahtevajo tudi zvišanje drugih plač.

Rast povprečne plače že ves čas prehiteva produktivnost, pojavljajo pa se tudi skrbi, da bodo napovedane podražitve prinesle dodatni pospešek.

Podatki kažejo, da se je bruto povprečna plača v državi od leta 2012 do lani zvišala za skoraj 64 odstotkov, tudi letos je pričakovati rast. Že minimalna plača se je januarja zvišala za 16 odstotkov, v številnih podjetjih pa zdaj usklajujejo tudi druge plače.