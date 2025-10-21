Bogati svet se srečuje z bolečim valom inflacije

V nadaljevanju preberite:

Skoraj povsod v razvitem svetu so javne finance v razsulu. Franciji dolg narašča, premieri pa se menjavajo hitreje, kot so v Versaillesu menjavali lasulje; 14. oktobra je najnovejši med njimi, Sébastien Lecornu, predlagal, da se odloži zvišanje upokojitvene starosti, ki naj bi v proračun vneslo red. Na Japonskem želita tekmeca za položaj premiera kljub ogromnim dolgovom svoje države razsipavati. Velika Britanija močno zvišuje davke, da bi pokrila proračunsko luknjo, potem ko so bile reforme socialnega varstva večinoma opuščene – in to kljub domnevno enkratnemu zvišanju davkov lani. Nad vsem tem visi nevzdržen ameriški proračunski primanjkljaj v višini šest odstotkov BDP, ki ga namerava predsednik Donald Trump z novimi davčnimi olajšavami še povečati.