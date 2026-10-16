Boj na dražbi za hišo v občini Mengeš, kupci ceno dvignili za 112.000 evrov

Najmanj šest kupcev je danes želelo kupiti hišo v občini Mengeš, ki se je prodajala na drugi javni dražbi. Do končne prodaje je vodilo več kot sto oddanih ponudb, zmagovalec pa je hišo s 747 kvadratnimi metri na koncu kupil s precejšnjim popustom glede na ceno, ki jo je določil sodni cenilec. Podobno se je zgodilo tudi pri prodaji hiše v Logatcu. Zaradi dolgov je sodišče odredilo prodajo nepremičnine v občini Mengeš, katastrska občina Loka. Gre za 747 kvadratnih metrov veliko zemljišče, na katerem stoji leta 1979 zgrajena hiša z dobrimi 200 kvadratnimi metri neto tlorisne površine in 82 kvadratnimi metri uporabne površine. Streha je bila obnovljena pred skoraj 30 leti, sodni cenilec pa je še navedel navedbe lastnika, da je bila leta 2008 v stavbi obnovljena kopalnica in je bilo ...