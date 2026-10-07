Boj za milijarde evrov slovenskih varčevalcev: kako radodarne so banke

Banke v Sloveniji so manj radodarne, kot so v povprečju banke iz evroobmočja. Naša primerjava kaže, da slovenske banke vezana sredstva komitentov plemenitijo z obrestno mero do 3,1 odstotka, medtem ko neobanke brez vezave ponujajo do največ tri odstotke. Slovenci imamo v bankah v Sloveniji za okoli 30,6 milijarde evrov prihrankov, od tega je za 26,6 milijarde evrov vlog čez noč, ki pri tradicionalnih bankah najpogosteje niso obrestovane ali je obrestna mera blizu ničle. Ena od bank, ki obrestujejo vpogledna sredstva, plača 0,01 odstotka na leto, kar pri deset tisoč evrih pomeni evro obresti v enem letu. Gospodinjstva imajo v bankah v Sloveniji skoraj 31 milijard evrov prihrankov. Še štiri milijarde evrov jih imajo v bankah v tujini. V vezanih depozitih je manj kot 13 odstotkov sredstev, ...