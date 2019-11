FOTO:Boj za zadnje premoženje Istrabenza

Ljubljana – Usoda holdinga Istrabenz in preostanka njegovega premoženja pred današnjo skupščino ostaja negotova. Tik pred skupščino, na kateri naj bi delničarji odločali o likvidaciji družbe, namreč zaradi prerazporejanja moči nastajajo lastniške spremembe, Intus Invest napoveduje prevzem holdinga, izključena pa ni niti odpoved skupščine.Holding Istrabenz je po prenosu Istrabenza Turizma na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) septembra postal insolventen, zato je za danes sklical skupščino, ki naj bi odločala o prenosu preostalega premoženja na slabo banko in o likvidaciji družbe.Istrabenz ima do DUTB še za ...