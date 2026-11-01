Bojim se, da nam bodo Kitajci in Indijci zgradili slabe ceste in železniške proge

Zadnji dan letošnjega leta bo za Veljka Nižetića tudi zadnji delovni dan na položaju prvega moža Strabaga na Hrvaškem. Podjetje ima na Hrvaškem odprtih približno 80 gradbišč v različnih fazah izvedbe in je največje gradbeno podjetje v državi. Nižetić s tega položaja odhaja po osmih letih. Strabaga ne zapušča, temveč se seli na sedež podjetja na Dunaju. Splitčan, ki je tako kot številni mladi gradbeni inženirji poklicno pot po končani gradbeni fakulteti začel na inštitutu IGH, v pogovoru za Next razkriva, zakaj odhaja iz Hrvaške, katere so glavne ovire za tamkajšnje gradbenike in kateri projekt na Hrvaškem mu je najljubši. Po delu na IGH se je zaposlil v družbi Hrvatske autoceste, HAC, in sicer v času, ko je Hrvaška uresničevala svoj »projekt stoletja«, gradnjo avtocestnega omrežja. V HAC je ostal 12 let in med drugim vodil gradnjo odsekov avtocest Zagreb–Split–Dubrovnik in Zagreb–Sisak.

Z izkušnjami, ki jih je pridobil pri teh projektih, lahko tehtno pojasni, zakaj danes za gradnjo petih kilometrov ceste potrebujejo tri leta, nekoč pa so na leto dokončali sto kilometrov avtoceste. Ob koncu svojega »hrvaškega mandata« v Strabagu odkrito govori o težavah državnih podjetij pri izvedbi velikih infrastrukturnih projektov ter o razlikah pri poslovanju na hrvaškem, slovenskem in bosansko-hercegovskem trgu. Prav tako odkrito pove, kaj meni o prihodu podjetij iz tretjih držav na hrvaška gradbišča in kaj bi morali spremeniti, da bi imeli vsi enake pogoje v tržni tekmi.

To je vaše zadnje leto na položaju prvega moža Strabaga na Hrvaškem. Po osmih letih odhajate na Dunaj. Zakaj zapuščate mesto direktorja in kakšen bo vaš novi položaj v podjetju?

Veljko Nižetić je v sistemu Strabag napredoval, saj se iz regije seli na sedež na Dunaj. Foto Boris Kovačev/CROPIX

Po osmih letih na položaju tehničnega direktorja direkcije, odgovorne za Strabagovo poslovanje na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini, na predlog uprave koncerna prevzemam položaj vodje divizije s sedežem na Dunaju. Nova divizija se bo pod blagovno znamko Roxit ukvarjala z gradbenimi materiali, energijo in proizvodnjo, s posebnim poudarkom na razvoju inovativnih materialov in rešitev za trajnostno gradnjo. Verjamem, da je uprava koncerna s tem predlogom prepoznala kakovost našega dela in rezultate, ki smo jih z ekipo dosegli v zadnjih osmih letih. Novo funkcijo razumem kot priznanje, predvsem pa kot nov poklicni izziv in priložnost, da svoje izkušnje uporabim v širšem mednarodnem okolju.

Ste se naveličali boja s hrvaško birokracijo, zakonodajo in javnim naročanjem? Je morda tudi to eden od razlogov za odhod?

Ne, nisem se naveličal. To žal spada k našemu delu. Hrvaška ima tako kot vsaka druga država svoje posebnosti, vendar je ena ključnih težav zagotovo slaba priprava infrastrukturnih projektov. Na javnih razpisih se pogosto pojavljajo nekakovostne ali nepopolne projektne rešitve, kar podaljšuje postopke in od vseh udeležencev že pri pripravi ponudb zahteva izjemno veliko časa in energije. To velja zlasti za zahtevne projekte gradnje infrastrukture, cest, avtocest in železnic. Glavni razlog je šibkost javnih podjetij, ki nimajo dovolj močnih oddelkov za pripravo projektov, projektiranje in podobne naloge. Ti bi morali poskrbeti, da bi bili projekti ob objavi razpisa celovito pripravljeni, kar največkrat niso. Vendar to nikakor ni razlog za moj odhod. Odhajam, ker sem dobil priložnost prevzeti novo funkcijo, in veselim se novih, drugačnih poklicnih izzivov.

Kako donosno je sploh gradbeništvo? Koliko lahko zaslužite pri poslu, vrednem 200 milijonov evrov?

Gradbeništvo je tradicionalna panoga z razmeroma nizkimi dobičkovnimi maržami. Čisti dobiček praviloma znaša od pet do osem odstotkov prihodkov. Zato so produktivnost, obvladovanje tveganj, kakovost izvedbe in disciplinirano vodenje projektov ključni za dolgoročni uspeh. Gradbeništvo je lahko donosno, kar kaže primer Strabaga. Ljudje pogosto opazijo velikanske pogodbene vrednosti, vendar vrednosti pogodbe ne smemo enačiti z zaslužkom. Pri obsežnih infrastrukturnih projektih je konkurenca izjemno močna, dobičkovne marže pa so zelo nizke. Če se med izvedbo uresničijo tveganja, ki niso bila pravilno ocenjena ali pogodbeno porazdeljena, se lahko načrtovani dobiček zelo hitro spremeni v izgubo.

Poseben izziv je danes podati ceno za projekt, katerega gradnja bo trajala tri, štiri ali pet let. Ob oddaji ponudbe morate oceniti prihodnje gibanje cen materialov in energije, inflacijo, razpoložljivost delovne sile in stabilnost svetovnih dobavnih verig. Nihče ne more zanesljivo napovedati, kako se bodo vsi ti dejavniki razvijali v tako dolgem obdobju. Če ponudite ceno, s katero se povsem zavarujete in vanjo vključite vsa mogoča tveganja, boste posel zelo težko dobili. Poleg tega na našem trgu sodelujejo ponudniki iz tretjih držav, ki drugače ocenjujejo in prevzemajo tveganja, v svojih matičnih državah pa imajo morda tudi različne oblike državne podpore in izvoznih spodbud. Zato se lahko na videz privlačen posel, vreden 200 milijonov evrov, konča z razmeroma majhnim dobičkom, brez dobička ali celo z veliko izgubo.

Strabag pri gradnji infrastrukture veliko sodeluje z državo. Kakšne so razlike pri sodelovanju z državo na Hrvaškem, v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini?

Te tri trge lahko primerjamo po različnih merilih, zato bom govoril o preprostosti poslovanja. Na prvo mesto bi postavil Slovenijo, nato Hrvaško in na zadnje Bosno in Hercegovino. Slovenija je razmeroma majhen trg, na katerem je manj tujih gradbenih podjetij. Projekti so praviloma bolje pripravljeni, čeprav tudi tam nastajajo zamude pri izvedbi, predvsem zaradi dolgotrajnega pridobivanja potrebnih dovoljenj.

»Ljudje pogosto opazijo velikanske pogodbene vrednosti, vendar vrednosti pogodbe ne smemo enačiti z zaslužkom. Pri obsežnih infrastrukturnih projektih so dobičkovne marže zelo nizke.«

Hrvaška se spoprijema z izzivom priprave številnih zahtevnih infrastrukturnih projektov, kot sta železniška proga Reka–Zagreb in nadaljevanje avtoceste A1 proti Dubrovniku. Za dva odseka avtoceste proti Dubrovniku, za katera so nedavno objavili razpisa, pred začetkom postopka javnega naročanja denimo niso pridobili vseh gradbenih dovoljenj niti v celoti uredili odkupa zemljišč. Tudi veliko vprašanj ponudnikov, ki zahtevajo pojasnila glede razpisne dokumentacije, kaže, da posamezne projektne rešitve še niso povsem izdelane. Če bi bila vsa dokumentacija dokončana, bi bilo logično pričakovati, da jo naročnik ponudnikom v celoti da na voljo, da bi lahko pripravili čim natančnejše ponudbe.

Zato menim, da se dela letos ne bodo začela, verjetno pa tudi ne v prvi polovici prihodnjega leta. Morda bi bilo bolje letošnje leto izkoristiti za dokončno pripravo projekta, da bi bile ponudbe natančne in bi temeljile na izračunih, ne ugibanju. Iskreno si želim, da se motim.

V Bosni in Hercegovini poslovanje dodatno obremenjujejo politične razmere, kar je bilo zlasti izrazito lani in letos. Upam, da bodo volitve prinesle stabilizacijo, predvidljivejše poslovno okolje in nov naložbeni zagon.

Kaj je potrebno za uspeh na razpisu v Sloveniji in kaj na Hrvaškem? Kakšne so razlike?

Če odgovorim povsem po učbeniku, morate za pridobitev posla na razpisu na Hrvaškem in v Sloveniji predvsem imeti kakovostne reference, ustrezno ekipo in sposobnost realističnega obvladovanja projektnih tveganj. Obstaja pa razlika: v Sloveniji od ključnih strokovnjakov zahtevajo potrdilo o znanju slovenščine na ravni B2, na Hrvaškem pa takšno jezikovno potrdilo ni potrebno.

Če odgovorim povsem po učbeniku, morate za pridobitev posla na razpisu v obeh državah predvsem imeti kakovostne reference, ustrezno ekipo in sposobnost realističnega obvladovanja projektnih tveganj, kar omogoča konkurenčno ceno. Obstaja pa tudi zanimiva razlika, ki daje misliti. V Sloveniji od ključnih strokovnjakov zahtevajo potrdilo o znanju slovenščine na ravni B2, na Hrvaškem pa takšno jezikovno potrdilo ni potrebno. Zato trenutno na hrvaških razpisih sodeluje več slovenskih podjetij kot hrvaških na slovenskih. Kljub temu obstaja možnost, da se to razmerje zelo hitro spremeni in bodo hrvaška gradbena podjetja že zelo kmalu precej bolj dejavna na slovenskem trgu.

Koliko aktivnih gradbišč imate v vseh treh državah?

Na Hrvaškem imamo približno 80 aktivnih gradbišč v različnih fazah izvedbe. V Bosni in Hercegovini jih je približno deset, v Sloveniji pa okoli 15. Skupni promet znaša približno 400 milijonov evrov.

HAC ima trenutno odprte tri velike razpise, vredne skoraj 800 milijonov evrov: za dva odseka avtoceste proti Dubrovniku in dograditev tretjega voznega pasu do Karlovca. So ti razpisi kakovostno pripravljeni?

Omiška obvoznica je bila eden od zahtevnih Strabagovih projektov. Podjetje ima na Hrvaškem približno 80 aktivnih gradbišč v različnih fazah izvedbe. Foto Božidar Vukičević/Cropix

Ne, menim, da niso dovolj kakovostno pripravljeni. Pri tako velikih in zahtevnih infrastrukturnih projektih bi pričakovali, da so pred objavo razpisa projekti dokončani, ključna dovoljenja pridobljena in premoženjskopravna razmerja urejena. V tem primeru del teh pogojev še ni izpolnjen, veliko zahtev za pojasnila pa kaže, da ponudnikom niso na voljo vse informacije, ki jih potrebujejo za zanesljivo oceno stroškov, rokov in tveganj. Vse to povzroča številne preložitve rokov za oddajo ponudb, kar izčrpava naše vire, javni naročnik pa za to nima posluha.

Posledica takšne priprave ni zgolj daljši postopek javnega naročanja. Ponudniki morajo v ceno vključiti dodatne negotovosti ali prevzeti tveganja, ki jih ob oddaji ponudbe ni mogoče ustrezno oceniti. To lahko pozneje privede do zamika začetka del, sprememb projektov, povečanja stroškov, podaljšanja rokov in sporov med izvedbo. Hrvaška ima dovolj izkušenj z velikimi infrastrukturnimi projekti, da bi moral biti standard drugačen: razpis bi morali objaviti, ko je projekt dovolj pripravljen za izvedbo, ne pa takrat, ko še rešujejo ključna vprašanja. Hitra objava razpisa ne pomeni veliko, če ji sledijo leta čakanja, sprememb in upravnih postopkov. Želim si, da bi razvoj dogodkov pokazal, da nimam prav, vendar je trenutno težko pričakovati hiter začetek del.

Zanimivo je, da so ocenjene vrednosti del pri teh razpisih nižje od 250 milijonov evrov, s čimer so se izognili postopkom po uredbi Evropske unije o tujih subvencijah, FSR. Kako to komentirate?

Mislim, da ni naključje.

Pred 20 leti so na Hrvaškem na leto zgradili sto kilometrov avtocest, zdaj pa kot uspeh predstavljajo dokončanje petih kilometrov državne ceste v treh letih. Zakaj tako drastična sprememba?

Nimam nič proti podjetjem iz tretjih držav. Konkurenca je dobra in potrebna, vendar morajo za vse udeležence na trgu veljati enaka pravila. Težava nastane, ko pogoji poslovanja niso enaki za vse.

Razloge je treba iskati v razpadu sistema po krizi, razpadu velikih projektantskih in gradbenih podjetij ter upadu kakovosti dela naročnikov.

Razpisi trajajo več let, nato izberejo izvajalca, ki mora včasih čakati še dve leti, da lahko začne delati. Zakaj?

Mislim, da sem na to vprašanje že odgovoril. Naročniki morajo okrepiti oddelke za pripravo projektov, da bo izvedba potekala nemoteno in uspešno. Tako je bilo pred približno 20 leti.

Investitor torej praviloma nima popolne projektne dokumentacije niti pridobljenih gradbenih dovoljenj, zato izvedba projektov močno zamuja. Kaj to pomeni za vas kot izvajalca?

Veljko Nižetić je v sistemu Strabag napredoval, saj se iz regije seli na sedež na Dunaj. Foto Boris Kovačev/CROPIX

To povzroča zelo resne težave, predvsem pri organizaciji projekta. Ko prejmete odločitev o izbiri izvajalca, takoj začnete priprave na izvedbo: angažirate strokovnjake, rezervirate mehanizacijo, organizirate logistiko, pisarniške prostore, nastanitve in celoten sistem, potreben za začetek del. Če nato več mesecev čakate na uvedbo v delo ali zaradi neurejenih premoženjskopravnih razmerij ne morete delati s polno zmogljivostjo, nastanejo precejšnji stroški, ki niso povezani z učinkovitostjo izvajalca.

V takšnih okoliščinah del ljudi in strojev ostane neizkoriščen ali pa jih je treba prerazporediti na druga gradbišča, kar zahteva dodatne organizacijske napore in povzroča nove stroške. Te težave niso posledica izvajalčevega dela, temveč pomanjkljive priprave projekta. Dodatna težava je, da investitorji takšne stroške pogosto razumejo kot poslovno tveganje izvajalca, čeprav izhajajo iz okoliščin, na katere nima sam nobenega vpliva. Ko zahtevate povračilo dejansko nastalih stroškov, pogosto naletite na malo razumevanja.

Zato je kakovostna priprava projekta pred objavo razpisa v interesu vseh udeležencev, tako investitorja kot izvajalca. To zadeva tudi davkoplačevalce, ki projekt na koncu financirajo in vedno plačajo vse dodatne stroške, nastale zaradi slabe priprave.

Strabag je znan po tem, da je pri številnih projektih sprožil spore z državnimi podjetji, ker ni mogel začeti del v skladu s pogodbo, in nato praviloma dosegel plačilo. Koliko takšnih tožb ste dobili in koliko denarja so vam izplačali?

Strabag je mednarodno podjetje z jasno organizacijsko strukturo in kot vodstvo smo dolžni varovati pravice, ki izhajajo iz pogodb. Ne moremo se jim samovoljno odpovedati, prav tako kot pričakujemo, da bo druga pogodbena stranka spoštovala svoje obveznosti. Gradbene pogodbe in pripadajoči predpisi se lahko včasih zdijo zelo zapleteni, vendar praviloma obstajajo jasni mehanizmi, ki obema stranema določajo pravice in obveznosti. Kadar ena stran ne more uveljaviti svojih pogodbenih pravic, so na voljo dogovorjeni pravni instrumenti, s katerimi od neodvisnega organa, arbitraže ali sodišča zahteva odločitev.

V praksi spori najpogosteje nastajajo zaradi dodatnih stroškov ali podaljšanja rokov, ki niso posledica izvajalčevega ravnanja. Investitorji takšne stroške pogosto težko sprejmejo, čeprav izhajajo iz objektivnih okoliščin med izvedbo projekta. Menim, da smo bili v večini takšnih postopkov uspešni, vendar, iskreno povedano, nihče ne mara sporov, razen morda odvetnikov. Spori vsem vpletenim jemljejo čas, energijo in sredstva. Zato vedno dajem prednost dialogu in poravnavi. V nekaterih primerih pa naročniki za odločitev o priznanju dodatnih stroškov potrebujejo formalno podlago v odločitvi arbitražnega senata ali sodišča. Takrat spor postane sredstvo za rešitev težave, ne cilj sam po sebi.

Ali je v Sloveniji mogoče z izvajalcem podpisati pogodbo in ga uvesti v delo, če investitor nima gradbenega dovoljenja, dokončanih projektov ali odkupljenih vseh zemljišč?

To ni mogoče, vsaj sam takšnih izkušenj nisem imel. Na Hrvaškem pa je to pri večjih infrastrukturnih projektih žal postalo praksa.

Večkrat ste že opozarjali, da vstop podjetij iz tretjih držav na hrvaški trg ni dober za hrvaško gospodarstvo. Kateri so vaši glavni argumenti?

Nimam nič proti podjetjem iz tretjih držav. Konkurenca je dobra in potrebna, vendar morajo za vse udeležence na trgu veljati enaka pravila. Težava nastane, ko pogoji poslovanja niso enaki za vse. Pogosto se denimo pojavljajo vprašanja, ali v celoti spoštujejo določbe kolektivnih pogodb, ali so delavci prijavljeni na ustreznih delovnih mestih in kako učinkovit je nadzor nad takšnimi praksami. Tudi na evropski ravni že več let razpravljajo o morebitnem vplivu različnih oblik državnih pomoči in izvoznih subvencij na konkurenco.

Drugi vidik je gospodarski učinek. Ko na trgu poslujejo evropska podjetja, velik del ustvarjene vrednosti ostane v lokalnem gospodarstvu prek plač, davkov, podizvajalcev in naložb. Analiza Hrvaškega združenja delodajalcev, HUP, in Ekonomske fakultete v Ljubljani pa je pokazala, da izguba za gospodarstvo, kadar dela izvaja podjetje iz tretje države, na Hrvaškem znaša 15 odstotkov in v Sloveniji do 20 odstotkov. Zato menim, da ključno vprašanje ni, od kod podjetje prihaja, temveč ali so pogoji tržne tekme enaki za vse udeležence in ali se oblasti zavedajo celotnega vpliva na gospodarstvo. Če so ti pogoji izpolnjeni, naj zmaga najboljši.

Kaj je Hrvaški prinesel prihod gradbenih podjetij iz tretjih držav?

Bomo videli. Za zdaj imamo nizke cene, sam pa se bojim slabe kakovosti.

Hrvaška država veliko vlaga in načrtuje še dodatna vlaganja v posodobitev železniške infrastrukture. Kako pripravljena je državna uprava na izvedbo teh projektov? Lahko to primerjate z obdobjem, ko se je začela obsežna gradnja avtocest?

Hrvaška ima danes na voljo precejšnja sredstva za posodobitev železnic, vendar ključ do uspeha ne bo denar, temveč sposobnost priprave in izvedbe projektov, ki trenutno ni na primerni ravni. V času gradnje avtocest smo imeli jasen nacionalni cilj in nekakšen »podvig tisočletja« hrvaškega naroda, ki je mobiliziral domačo stroko, operativo in upravo. Danes takšne skupne mobilizacije ni.

Železniški projekti so zahtevnejši, vendar še vedno verjamem, da ima Hrvaška znanje in zmogljivosti za njihovo izvedbo, če zagotovi kakovostno pripravo in učinkovito vodenje projektov. Predvsem je treba razmisliti o strukturi upravljanja celotnega nabora teh projektov. Ne pozabimo, da je bil HAC ustanovljen kot novo podjetje, ki je prevzelo vodenje projekta. Morda bi bilo treba podobno razmišljati tudi pri železniških projektih.

Štirideset kilometrov proge Dugo Selo–Križevci ni dokončanih niti po desetih letih. Kaj to pove o sposobnosti države za izvedbo takšnih projektov?

Da se mora javni naročnik iz tega nekaj naučiti. To je njegova domača naloga.

Strabag po razdrtju pogodbe za posodobitev proge Hrvatski Leskovac–Karlovac skoraj ni več pokazal zanimanja za razpise v železniškem sektorju. Zakaj?

To ne drži v celoti, za istega naročnika obnavljamo progo v Istri. Še naprej bomo dejavni.

Kako komentirate dejstvo, da se na razpis za posodobitev proge Dugo Selo–Novska ni prijavilo nobeno podjetje iz EU? Zakaj Strabag ni oddal ponudbe?

Ker je bil razpis odprt za tretje države brez uporabe korekcijskih faktorjev, ki bi zagotovili enakopravnost.

Država namerava nižinsko progo od Karlovca do Reke graditi po modelu Alliance. Kako uporaben je ta model na Hrvaškem in ali je primeren za tako zahteven projekt?

Partnerski pogodbeni modeli zavzemajo vse večji delež trga gradnje zahtevne infrastrukture. Strabag v Evropi sodeluje pri več projektih, sklenjenih po tem modelu, ki je vsekakor uporaben. Za uspešno izvedbo takšnega projekta je treba spremeniti način razmišljanja, značilen za tradicionalne pogodbene modele, vendar menim, da javni naročnik na to še ni dovolj pripravljen.

Kakšna je razlika med gradnjo 50 kilometrov avtoceste in 50 kilometrov železniške proge?

Na splošno je gradbeni del zelo podoben, vendar je železniški sistem zahtevnejši od cestnega zaradi napajanja, vodenja prometa in signalnovarnostnega sistema. Za te naloge so odgovorna specializirana podjetja, katerih dejavnosti je treba uskladiti z gradbenimi deli. Zato je gradnja kot celota zahtevnejša.

Kako komentirate težave s Pelješkim mostom, ki že potrebuje popravila? Vam je žal, da Strabag ni dobil tega posla?

S podrobnostmi nisem v celoti seznanjen. Škoda, da je treba most tako kmalu sanirati. Kar pa zadeva njegovo gradnjo, mi ni žal, da ga nismo gradili.

Nedavno ste napovedali morebiten vstop Strabaga v visokogradnjo oziroma gradnjo stanovanj. Kako realno je to in zakaj vas zanima?

Strabag proučuje različne poslovne modele. Stanovanjska gradnja je v drugih državah običajen del našega portfelja, zato bi ob ustreznih modelih morda lahko postala tudi del poslovanja na naših trgih.

Država napoveduje program cenovno dostopnih stanovanj. Bodo zakonske spremembe na Hrvaškem prinesle cenejša stanovanja in kako gledate na ta program?

Pozdravljam vsako pobudo, katere namen je povečati dostopnost stanovanj, vendar nisem prepričan, da bodo že same zakonske spremembe prinesle občutno znižanje njihovih cen. Ključno je povečati ponudbo, pospešiti upravne postopke in poiskati učinkovitejše modele gradnje.

Gradbena panoga lahko ponudi nove modele z modularno gradnjo in ponovno industrializacijo gradbeništva. Večji del proizvodnega procesa se tako preseli v nadzorovane tovarniške razmere, kar skrajša čas gradnje, poveča kakovost in zmanjša stroške. Verjamem, da lahko prav takšni modeli pomembno prispevajo k večjemu številu kakovostnih in cenovno dostopnejših stanovanj v prihodnje.

Kateri projekt, ki ga je Strabag izvedel in dokončal na Hrvaškem, vam je najljubši?

Most na Čiovo, iz osebnih razlogov. Na Čiovu imam namreč hišo, zato mi je njegova gradnja olajšala življenje.

Za kateri projekt vam je žal, da ga niste dobili in izvedli?

Takšnih projektov nimam.

Prav nobenega?

Nobenega.