Boleča ukinitev, a zavarovalnice stavijo na nove produkte

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje (DZZ), ki se z novim letom v dosedanji obliki ukinja (oziroma spreminja v obvezen prispevek), so doslej ponujale tri zavarovalnice – Vzajemna, Triglav, zdravstvena zavarovalnica, in Generali. Iz tega produkta so zbrale več kot 93 odstotkov vse premije iz zdravstvenih zavarovanj, zato predstavlja sprememba velik šok zanje in za celoten zavarovalniški sistem.

»Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ima pomembne posledice za slovenski zavarovalni trg. Dodatno težavo predstavlja tudi dejstvo, da imajo zavarovalnice za prilagoditev svojih poslovnih modelov na voljo zelo malo časa, zgolj pol leta,« je opozoril Gorazd Čibej, direktor Agencije za zavarovalni nadzor (AZN).