Bomo dočakali obrat v obliki črke V?

Svetovno gospodarstvo in finančni trgi se spopadajo z dvema nzelo redkima dogodkoma – s šokom zastoja, ki ga povzroča koronavirus, in v zadnjem desetletju skoraj neprimerljivim padcem cen nafte.Za slednjega je osrednji krivec nepričakovani spor med voditeljema Rusije in Savdske Arabije glede količin proizvodnje nafte. Savdska Arabija in preostale članice Opeca so na začetku marca na Dunaju želele z Rusijo doseči dogovor o zmanjšanju proizvodnje. Dogovora ni bilo, ker pa Savdska Arabija pri trenutnem povpraševanju po nafti potrebuje precej višjo ceno za vzdrževanje svoje javne potrošnje kot Rusija, je napovedala zvišanje ...