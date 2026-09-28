Bomo kupovali tuja podjetja ali bodo tujci kupovali naša?

Slovenija nima težave s pomanjkanjem prihrankov. Ima težavo s tem, kaj z njimi početi. Slovenska gospodinjstva imajo pri bankah več kot 30 milijard evrov vlog, približno 87 odstotkov tega denarja pa leži na računih na vpogled, kjer tako rekoč ne prinaša donosa. Ob večodstotni inflaciji denar izgublja kupno moč, čeprav bi lahko dolgoročno ustvarjal premoženje. Imamo visoke prihranke in razmeroma majhen kapitalski trg. Imamo uspešna podjetja, ki bi lahko rasla, prevzemala konkurente in se širila v tujino, a gospodinjstva hranijo milijarde skoraj brez donosa. Vsi varčujemo, a premalo investiramo Slovenci smo varčevanje dolgo povezovali z depozitom in nepremičnino. Likvidna rezerva je nujna, lastni dom razumna odločitev. Težava nastane, ko isto logiko prenesemo na ves presežek kapitala. Druga ...