Finančni minister Klemen Boštjančič za Delo komentira dvig bonitete.

Bonitetna agencija Moody's je Sloveniji za eno stopnjo zvišala bonitetno oceno, ki znaša zdaj A2 s stabilnimi obeti. Agencija je še zadnje od treh velikih, ki je izboljšala oceno kakovosti slovenskega dolga in med trojico ostaja najbolj previdna. Moody's je že vse od velike gospodarske krize najbolj previden pri dodeljevanju ocen. Nova ocena je šesta najvišja, ki jo podeljuje agencija in tri stopnje pod najvišjo, ki jo je pri tej agenciji kdaj dosegla Slovenija. V primerjavi s preostalima dvema agencijama, ki so se oceno slovenskega dolga izboljšali že lani, je ocena Moody's za stopnjo nižje od ocene Fitch ratings in tri stopnje nižje od ocene S&P. Minister za finance Klemen Boštjančič FOTO: Voranc Vogel»Zelo sem vesel, da je Moody's zadnja od velikih agencij zvišala bonitetno oceno ...