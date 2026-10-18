Borza deluje mirno. Pod površjem ni tako

Če pogledate glavno številko, je ameriški borzni trg videti zdrav. Indeks S&P 500, ki ga ima večina ljudi v mislih, ko rečejo »trg«, je le približno dva odstotka pod svojo rekordno vrednostjo. Vendar ta glavna številka prikriva marsikaj. Skoraj vsi nedavni dobički indeksa izvirajo iz le nekaj orjaških podjetij, medtem ko je večina drugih delnic stagnirala ali padala. Najbolj natrpana niša je umetna inteligenca, ki je bila ta teden močno razprodana. Po podatkih družbe Goldman Sachs so hedge skladi prodajali delnice s področja umetne inteligence pet trgovalnih dni zapored, s čimer so izničili celoten nakupovalni val od začetka leta 2025. Njihov delež denarja v umetni inteligenci se je od junija zmanjšal z 31,7 na 26,1 odstotka. Nenavadno je, da je indeks to komaj opazil. Že 88 trgovalnih ...