Borza terjatev se širi v soseščino

Zagonsko podjetje Borza terjatev svojo platformo širi v sosednjo Hrvaško. Po poročanju hrvaškega Poslovnega dnevnika je bilo podjetje, ki bo v sosednji državi upravljalo s platformo, ustanovljeno oktobra lani, zaživela pa naj bi čez približno dva meseca, ko bo družba pridobila vsa dovoljenja regulatorjev.Podjetje, ki upravlja s platformo v Sloveniji , je bilo ustanovljeno leta 2011, močnejšo spodbudo razvoju platforme pa je družba doživela leta 2016, ko sta jo dokapitalizirala Javni sklad RS za podjetništvo in sklad tveganega kapitala Fil Rouge.Namen platforme je povezovanje podjetij, ki iščejo kratkoročne vire financiranja, s podjetji, ki imajo likvidnostne presežke. Platforma zbira sredstva podjetij in jih investira v odkupe terjatev in kratkoročnih posojil. Konec lanskega leta je bilo na platformi investiranih nekaj manj kot 31 milijonov evrov sredstev, kažejo podatki spletne strani. Skupni znesek sklenjenih poslov je lani znašal 87 milijonov evrov, kar je skoraj trikrat več kot predlani.