Borze krvavijo: izgube se merijo v milijardah, oplazilo tudi Evropo

Razprodaja, ki jo poganjajo padci delnic družb, povezanih z umetno inteligenco (UI), se razširja po borzah po svetu. Delnica Nvidie se je v včerajšnjem trgovanju pocenila za več kot devet odstotkov (od začetka leta se je potopila pod izhodiščno območje; izvršni direktor Jensen Huang pa drsi navzdol po lestvici najbogatejših Zemljanov – zaradi padca tečajev delnic se je njegovo premoženje znižalo za kar 15 milijard), Tesla za skoraj 11, SpaceX za dobrih devet, za več kot desetino je upadla vrednost čiparju Broadcomu iz kalifornijskega Palo Alta. Po 17 odstotkov sta izgubila še dva iz industrije polprevodnikov, Micron Technolgies in AMD. Analitiki pa ugotavljajo, da če so ob prejšnjih padcih nižje cene mali vlagatelji izkoriščali za dokupovanje UI-delnic, so tokrat bolj zadržani.

Med Slovenci priljubljeni ameriški indeks S&P 500, ki spremlja gibanje delnic 500 največjih javno trgovanih družb, je upadel za 4,36 odstotka, tehnološki indeks Nasdaq pa za kar 5,52 odstotka. Zadnji se je od nedavnega vrha potopil za več kot desetino in vstopil v območje korekcije.

Močni premiki na borznih trgih so se zgodili po veliki zmagi demokratov v predstavniškem domu in senatu, kar je sprožilo zaskrbljenost trgovcev glede morebitne upočasnitve gradnje podatkovnih centrov. »Obseg padcev nekaterih največjih imen na trgu je bil presenetljiv. Vendar pa poudarja tudi tveganje koncentracije, ki se je zgodilo na ameriških delniških trgih,« je za CNBC dejal Stuart Clark, upravitelj portfelja pri Quilterju. »Ker ima relativno majhno število tehnoloških in polprevodniških delnic zdaj tako veliko težo, se šibkost teh imen hitro prelije v znatne padce indeksov Nasdaq in S&P 500.«

Kam vlagati, če se želite izogniti umetni inteligenci, smo se nedavno pogovarjali z Alešem Lokarjem iz družbe Generali Investments.

»Zdaj, ko so volitve za nami in se nestanovitnost verjetno normalizira, imajo vlagatelji precej možnosti za ponovno prevzemanje tveganj,« je po poročanju Bloomberga v sredo dejal vodja strategije za delnice in delniške izvedene finančne instrumente pri Citadel Securities Scott Rubner. »Ker negotovost popušča, na trg pa se vračajo nekateri največji kupci, menimo, da je za ameriške delnice pot najmanjšega odpora usmerjena navzgor – vse do konca leta.«

Občutni padci v Aziji, Evropa manj prizadeta

Padci so se iz ZDA prelili tudi na druge trge. Trgovanje se je že končalo v Aziji. Vrednost japonskega indeksa Nikkei 225 in korejskega KOSPI je strmoglavila za šest odstotkov, kitajski Hang Seng je izgubil 1,27 odstotka. Južnokorejski družbi, proizvajalca čipov SK Hynix in Samsung, sta bili ob dobro desetino oziroma več kot šest odstotkov.

Rdeča barva se je razlila tudi po borzah v Evropi, a ji je bilo bolj prizaneseno. Britanski indeks FTSE 100 je bil okoli 10. ure ob 1,3 odstotka, nemški DAX ob 1,17, za dober odstotek se je znižala tudi vrednost evropskega indeksa 600 največjih podjetij, Euro Stoxx 600. Padci tečajev so bili v začetku trgovanja še hujši, a so nekoliko opomogli, verjetno tudi na račun tega, da terminske pogodbe na ameriška indeksa S&P 500 in Nasdaq nakazujejo okrevanje. Analitiki pa izpostavljajo zaslužke evropskih družb, ki da bodo nadaljevale hitro rast in ujele upočasnjeno rast ameriških podjetij.

»Evropski poslovni izidi kažejo na še eno uspešno obdobje, kar potrjuje naše stališče, da okrevanje dobičkov v tej regiji poteka po pričakovanjih,« je za Bloomberg komentiral Matthew Gilman, vodja strategije za evropske delnice v oddelku za naložbe pri družbi UBS Global Wealth Management. »Rast prihodkov se pospešuje, marže se še naprej krepijo, popravki napovedi dobička navzgor pa presegajo običajne sezonske vzorce.«

Pocenitvam se nista izognila ne zlato ne digitalno zlato, kot nekateri pravijo bitcoinu. Unča zlata se je pocenila za okoli 0,74 odstotka na 4073 dolarjev, cena bitcoina pa je upadla za več kot pet odstotkov na 76 tisoč dolarjev (obe vrednosti smo popisali okoli 10.30 po našem času).

Na Ljubljanski borzi se je danes dopoldne vrednost indeksa SBITOP rahlo znižala, od večjih družb pa sta trenutno v zelenih številkah le Salus in Zavarovalnica Triglav.