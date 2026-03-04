Borze v dveh dnevih izgubile letošnjo rast

Prekinitev preskrbe z energenti iz Zaliva straši vlagatelje tudi v Združenih državah Amerike.

Četrti dan ameriških napadov na Iran je zatresel tudi ameriške borze. Te so se v ponedeljek izognile padcem, ki so zajeli večji del preostalega sveta. Padci na drugih trgih so se še poglobili, zaradi zaprtja Hormuške ožine pa hitro rastejo cene nafte in plina. Večina borz je že opazno niže kot na začetku leta, tudi Ljubljanska je izgubila pretežen del rasti. Vsaj za zdaj kaže, da bo današnji dan na evropskih trgih prinesel odboj, ki pa je verjetno začasne narave, saj se razmere na Bližnjem vzhodu še zaostrujejo. Vprašanje je tudi, ali bo rast ob začetku dneve vzdržala tudi popoldne, ko se odprejo borze v ZDA. Za zdaj namreč kaže, da bodo indeksi ameriških borz tudi danes zdrsnili. Tudi cene nafte se še vedno višajo. Cena nafte brent je ob začetku dneva na evropskih trgih okoli 2,5 ...