Borze v rdečem, hipoteke pri 7,5 odstotkih, evro proti 17-mesečnemu dnu

Ameriške borze so se po rekordih umaknile, vendar vlagatelje tokrat ne skrbijo le delnice. V zadnjih dneh se je nabralo več signalov, ki kažejo na vse težje razmere na finančnih trgih: nafta se je vrnila nad 100 dolarjev za sod, donosnosti ameriških državnih obveznic so se povzpele na najvišje ravni v več kot dveh desetletjih, hipotekarne obresti so se približale 7,5 odstotka, evro pa je zdrsnil proti najnižji vrednosti v 17 mesecih. S&P 500 je v sredo izgubil 0,57 odstotka, Nasdaq 0,67 odstotka, Dow Jones pa 1,06 odstotka. Enako uteženi S&P 500 je skoraj šest odstotkov pod rekordom, indeks malih podjetij Russell 2000 pa več kot deset odstotkov pod avgustovskim vrhom. Med bolj prizadetimi so bile delnice proizvajalcev čipov. Philadelphia Semiconductor Index je izgubil skoraj dva ...