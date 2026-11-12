Borzen zaradi spornih posojil naznanil sum kaznivih dejanj

Borzen je zaradi posojil družbi 3M Finance v skupni vrednosti 7,1 milijona evrov na Nacionalni preiskovalni urad (NPU) in državno tožilstvo vložil naznanilo suma kaznivih dejanj. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal novi direktor Borzena Peter Žmak, so se za ta korak odločili po opravljeni finančni in pravni reviziji posla. Peter Žmak, ki je vodenje Borzena prevzel 1. julija letos, je pojasnil, da so strokovne službe že pred sklenitvijo prve posojilne pogodbe opozarjale na tveganja, predvsem glede ustreznosti zavarovanj. Kljub temu je Borzen decembra 2023 zasebni družbi 3M Finance posodil pet milijonov evrov, junija 2025 pa še dodatnih 2,1 milijona evrov. Trenutna izpostavljenost Borzena skupaj z obrestmi znaša štiri milijone evrov. Žmak je poudaril, da tega zneska še ni ...