Borzne cene plina nižje od reguliranih

Skoraj pomladansko vreme v večjem delu Evrope niža cene energentov. Poraba je vsaj za petino manjša kot lani, zato ni čudno, da so cene plina na evropskih blagovnih borzah že nižje kot na začetku energetske mrzlice in tudi nižje od reguliranih cen v Sloveniji. Je težav z energenti konec? Koliko plina je EU prihranila zaradi tople zime? Kako to vpliva na cene drugih energentov?