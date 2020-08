Borzne družbe epidemijo večinoma dobro preživele

Z objavo polletnih rezultatov Petrola se na ljubljanski borzi končujejo objave prvega polletja. Z izjemo Mercatorja (ta bo rezultate polletja razkril sredi septembra) so poslovanje razkrile vse družbe elitne borzne kotacije. Polletje, zaznamovano z izbruhom epidemije, so na prvi pogled preživele precej dobro.Dobiček podjetij prve borzne kotacije je v prvem polletju dosegel 350 milijonov evrov, kar je le sedem odstotkov manj kot v prvem polletju lani. Toda dober dosežek je predvsem posledica boljšega poslovanja Krke, polletje pa so polepšali tudi enkratni dogodki. Med drugim so zaradi prodaje Vite lepši dobički Save Re in NLB.Udarec ...